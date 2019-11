Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aufgebrochene Zigarettenautomaten - Trickdiebstahl - Unfall beim Abbiegen

Crailsheim: Aufgebrochene Zigarettenautomaten

In der Ingersheimer Hauptstraße wurden am Donnerstag zwischen 0 Uhr und 5 Uhr zwei Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen und anschließend der Geldeinsatz entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Trickdiebstahl

Am Montag gegen 16 Uhr betraten zwei Männer ein Ladengeschäft in der Karlstraße und lenkten die Verkäuferin beim Bezahlvorgang ab. Die beiden Kunden fragten die Verkäuferin nach einem Geldschein mit einer bestimmten Seriennummer. Nachdem alle Geldscheine gesichtet waren, verließen beide Männer das Ladengeschäft. Am Folgetag wurde bei der Kassenprüfung ein erheblicher Fehlbestand festgestellt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Vom Mozartwinkel wollte am Freitag um 12 Uhr ein 87-jähriger Peugeot-Fahrer nach rechts in den Hagenbacher Ring einfahren. Hierbei übersah der Mann einen PKW Skoda eines 79-Jährigen, welcher auf dem Hagenbacher Ring in Richtung Max-Eyth-Straße fuhr. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

