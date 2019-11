Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ein Lkw voller gestohlener Maschinenteile - Hehlerei aufgedeckt

Korb (ots)

Beim Umladen von Diebesgut konnte die Polizei am Donnerstag in Korb zwei Tatverdächtige festnehmen. Weiteren Verdächtigen gelang die Flucht, woraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung von Polizeihunden und einem Polizeihubschrauber eingeleitet wurden.

Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 17:30 Uhr über Notruf gemeldet, dass in einem Gewerbepark in Korb von einem Lkw mehrere Gitterboxen mit vermutlich gestohlenen Maschinenteilen auf andere Lkws verladen werden. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte der 57 Jahre alter Lkw-Fahrer und ein 43 Jahre alter Mann, bei dem es sich offensichtlich um den Abnehmer handelte, vorläufig festgenommen werden. Weiteren Männern gelang die Flucht. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Maschinenteile eines Industrieunternehmens aus dem Großraum Stuttgart, welches dort offensichtlich entwendet wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Schwerem Bandendiebstahl und Gewerbsmäßiger Bandenhehlerei dauern an.

