Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am Samstag den 07.12.2019, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Schlachthofstraße/Etzelweg ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Frankreich missachtete beim Einbiegen in den Etzelweg die Vorfahrt einer 35-jährigen Frau aus Zweibrücken, welche den Etzelweg in Richtung Stadtmitte befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug der 35-jährigen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Unterstand für Fahrräder. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. An den beiden Fahrzeugen, sowie an den im Unterstand abgestellten Fahrrädern entstand Sachschaden von insgesamt ca. 12 000 Euro. Das Fahrzeug der 35-jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell