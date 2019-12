Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug

Zweibrücken (ots)

Am Freitag den 06.12.2019, in der Zeit von 10:00 - 21:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in der Verlängerung der Alten Ixheimer Straße, Ecke Oselbachstraße, ein weißer Peugeot 208 mit ZW-Kennzeichen aufgebrochen. Anschließend wurde offensichtlich versucht das Lenkrad abzumontieren, was jedoch misslang. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell