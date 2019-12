Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Am Samstag den 07.12.2019, in der Zeit zwischen 15:10 - 15:20 Uhr, wurde einer 57-jährigen Frau aus Zweibrücken, in einem Lebensmitteldiscounter im Etzelweg 219, die Geldbörse aus der Einkaufstasche entwendet. Die Einkaufstasche mit der Geldbörse hing während des Einkaufs am Einkaufswagen der Frau. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld, der Personalausweis und diverse Karten.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

