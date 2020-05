Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg (ots)

Am 5. Mai (Dienstag), ereignete sich an der Kreuzung Auf dem Brand/Liecker Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Frau aus Heinsberg schwer verletzt wurde. Sie überquerte gegen 16.10 Uhr mit ihrem Fahrrad, im Bereich einer Fußgängerfurt, die Fahrbahn der Liecker Straße aus Richtung Apfelstraße kommend in Richtung der Straße Auf dem Brand. Der 50-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz, der bei Grünlicht von der Straße Auf dem Brand nach rechts auf die Liecker Straße abbog, kolledierte dabei mit der Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 75-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Der Pkw Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt.

