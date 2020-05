Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand auf Freigelände

Hückelhoven (ots)

Am Montag (4. Mai), gegen 19 Uhr, entfachten Unbekannte auf einem Freigelände an der Sophiastraße ein Feuer aus mehreren Holzpaletten, Holzstücken sowie Schrottteilen. Als eine Zeugin die Rauchentwicklung feststellte, alarmierte sie Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor weiterer Schaden entstand. Kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich mehrere Personen mit Fahrrädern vom Gelände. Wer hat die Personen beobachtet oder kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt der Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0.

