Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Pkw

Wegberg-Arsbeck (ots)

Wie bereits gestern mit Polizeibericht Nummer 125 berichtet, wurden in der Nacht zum 30. April (Donnerstag), an mehreren Fahrzeugen auf der Helpensteinstraße Reifen zerstochen. Nun meldete sich ein weiterer Betroffener auf der Polizeiwache und erstattete Anzeige. Auch bei ihm wurde an einem Firmenfahrzeug, welches an der Helpensteinstraße parkte, ein Reifen zerstochen.

