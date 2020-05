Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat aus der Wand gerissen

Geilenkirchen-Nirm (ots)

Unbekannte Täter rissen am 5. Mai (Dienstag), gegen 5.50 Uhr, an der Straße Nirm einen Zigarettenautomaten von der Außenwand eines Restaurants. Da dieser scheinbar zu Boden fiel und laute Geräusche machte, flüchteten die Täter unerkannt mit einem blauen Pkw VW Golf, der vorne mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) und hinten mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet war, in Richtung Randerath. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Automaten nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell