Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alter Kleintraktor aus Maschinenhalle gestohlen

Waldfeucht (ots)

An der Brabanter Straße stahlen unbekannte Täter, in der Zeit vom 1. Januar (Mittwoch) bis zum 4. Mai (Montag), einen zirka 20 Jahre alten Kleintraktor der Marke Kubota. An diesem Fahrzeug war zudem eine Fräse angebaut, die ebenfalls entwendet wurde.

