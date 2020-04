Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet/Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen sucht die Polizei in Coesfeld nach Zeugen. Bislang liegen insgesamt 10 Anzeigen vor. In den meisten Fällen traten die Unbekannten Spiegel von Autos ab. Die Schwerpunkte liegen im Bereich des Wohngebietes Nord/West sowie in Goxel. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht zum Sonntag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

