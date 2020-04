Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg

Automatenaufbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit dem Aufbruch eines Wiegeautomatens sucht die Polizei in Dülmen nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitagnachmittag (25.04) bis Montag 7 Uhr brachen die Unbekannten das Vorhängeschloß am Automaten auf. Sie stahlen aus dem Wertfach einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

