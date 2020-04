Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Twiaelf-Lampen-Hook - Einbruch in Büro -

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe, konnten unbekannte Täter in der Nacht zum 25.04.2020, in den Bürobereich eines Pflegedienstes eindringen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, Mobiltelefone wurden entwendet. Zu weiterem Diebesgut konnten keine konkreten Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/793-0

