Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße - Brand eines Baucontainers

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 25.04.2020, zwischen 14.30 h und 18.26 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen Baucontainer in Havixbeck, Hohenholter Straße, indem sie ihn in Brand steckten. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

