Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße - Einbruch in Lottofiliale, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 26.04.2020, 01.44 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in Nottuln, Daruper Straße. In dem Geschäftstrakt begaben sich die Personen in die darin befindliche Lottofiliale, wohl in der Absicht, Zigaretten zu entwenden. Zum genauen Diesbesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die unbekannten Personen flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930 in Verbindung zu setzen.

