POL-DO: Bekämpfung der Raserszene - Polizei Dortmund kontrollierte 192 Fahrzeuge

Erneut hat die Dortmunder Polizei Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Raserszene in Dortmund durchgeführt. In den Abend- und Nachtstunden des 03.04.2020 und 04.04.2020 kontrollierten die Einsatzkräfte im Bereich des Dortmunder Innenstadtwalls insgesamt 192 Fahrzeuge und knapp 300 Personen.

Aus Sicht der Polizei verlief dieser Einsatz bemerkenswert. Zwar waren der Raserszene zuzuordnende szenetypische Fahrzeuge in der Innenstadt unterwegs. Jedoch stellten die Beamtinnen und Beamten an beiden Kontrolltagen keinerlei technische Verstöße und auch keinerlei Geschwindigkeitsverstöße fest.

Darüber hinaus registrierte die Polizei auch keinerlei Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Die kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigten sich über die Regelungen zur Eindämmung der Infektion und die Sinnhaftigkeit des Kontaktverbotes gut informiert und einsichtig.

Seit dem 30.03.2020 ist der Ostwall durch bauliche Maßnahmen des Tiefbauamtes der Stadt Dortmund auf nur eine Fahrspur verengt worden. Die Dortmunder Polizei hält den Druck auf die Raserszene dauerhaft hoch durch wiederkehrende Kontrollen und durch sehr konsequentes Einschreiten bei festgestellten Verstößen.

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange stellt das gemeinsame Engagement von Stadt und Polizei gegen die Raserszene heraus: "Im Kampf gegen die Raserszene ziehen Stadt und Polizei an einem Strang, schließlich geht es um die konkrete Gefährdung von Menschenleben im Straßenverkehr. Und in Zeiten von Corona müssen sich die Menschen an die Kontakt- und Ansammlungsverbote halten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Das Ergebnis vom Wochenende ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Dortmunder Polizei wird jedoch die Kontrollmaßnahmen mit aller Beharrlichkeit fortsetzen."

