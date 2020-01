Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit Verletzten

Am Freitag, 24.01.2019, gegen 19:15 Uhr, befuhr eine 56jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die L182 aus Brenig kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Ebenfalls im Fahrzeug befand sich eine 79jährige Beifahrerin. Auf Höhe der Auffahrt zur A61 beabsichtigte sie nach links auf die Auffahrt abzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 26jährigen PKW-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen und die Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mittels Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle bis ca. 20:45 Uhr gesperrt. (MZ)

