Polizei Bonn

POL-BN: Pkw-Aufbruch in der Bonner City - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 23.01.2020 brachen Unbekannte in einen geparkten BMW im Bereich der Oxfordstraße ein und entwendeten neben persönlichen Gegenständen auch ein hochwertiges Computerlaptop. Der Geschädigte hatte seinen Wagen in dem Zeitraum zwischen 14:30 und 17:00 Uhr in einem Parkhaus abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass Unbekannte eine rechte Seitenscheibe eingeschlagen und das Wageninnere durchwühlt hatten. Die Täter entfernten sich dann mit der hochwertigen Beute vom Ort des Geschehens. Der Autofahrer zeigte die Tat auf der Citywache an. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte dann im Wageninneren einen Schraubendreher als mögliches Tatwerkzeug sicher. Das zuständige KK 35 führt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell