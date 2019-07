Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Motorradfahrer verliert Fahrerlaubnis

Kirchen (ots)

Ein 36-Jähriger Motorradfahrer musste aufgrund seiner grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise seinen Führerschein abgeben. Er hatte am Montagnachmittag auf der Landesstraße 280 zwischen Freudenberg und Kirchen mehrere waghalsige Überholmanöver vorgenommen und dabei sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen den Motorradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein sichergestellt. Einem Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst war der Motorradfahrer aufgefallen und hatte Anzeige erstattet.

Der 36-Jährige hatte die Landestraße 280 von Freudenberg kommend in Richtung Kirchen befahren und dabei schon mehrere Fahrzeuge waghalsig trotz Überholverbot überholt. Unter anderem den Polizeibeamten, der dann die weitere Fahrweise beobachten konnte. Die Fahrt gipfelte in einem Überholmanöver, bei dem nur durch glückliche Umstände niemand zu Schaden kam. Der Motoradfahrer überholte ein Fahrschulfahrzeug mit vorausfahrendem Motorrad und einen weiteren Lkw, obwohl die Strecke nicht überschaubar war und Gegenverkehr herrschte. Als der 36-Jährige mit seinem Motorrad auf Höhe des Lkws war, befand sich auf gleicher Höhe ein weißer Transporter im Gegenverkehr, welcher nach rechts ausweichen musste um eine Kollision zu vermeiden. Nach Ermittlungen an der Halteranschrift konnte der Motorradfahrer an seinem Zielort in Kirchen, dem Krankenhaus, angetroffen werden. Obwohl schon Zeugen ermittelt werden konnten, wird der Fahrer des weißen Transporters als wichtiger Zeuge gesucht. Er wird gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell