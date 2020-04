Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Robert-Bosch-Straße - Metalldiebstahl

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 24.04.2020, 18.30 Uhr - Samstag, 25.04.2020, 14.20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zum Wertstoffhof in Lüdinghausen, indem sie zwei Zaunelemente aufhebelten. Dort wurden dann verschiedene Gegenstände aus dem Schrottbehältern entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 in Verbindung zu setzen.

