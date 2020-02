Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Glasbausteine an der Grundschule beschädigt

Merzen (ots)

In der Zeit vom frühen Freitagabend bis zum Samstagnachmittag beschädigten Unbekannte drei Glasfelder einer Glasbauwand. Die Wand befindet sich auf dem Gelände der Grundschule im Ortskern. Wer in der besagten Zeit Beobachtungen zu verdächtigen Personen machen konnte oder sonst Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439/9690.

