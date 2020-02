Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Weißer SUV gestohlen

Bramsche (ots)

Vor einem Wohnhaus in der Straße Am Sandhügel wurde in der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagvormittag ein weißer SUV gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen BMW X3 mit den amtlichen Kennzeichen OS-VF172. Die Polizei Bramsche sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw geben können. Erreichbar sind die Beamten unter der Rufnummer 05461/915300.

