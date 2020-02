Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Ausweichmanöver endet in Hauswand

Nortrup (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:55 Uhr, wurden die Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall an der Menslager Straße in Nortrup gerufen. Ein Pkw war in eine Hauswand gefahren und hatte sich überschlagen. Ein 69-jähriger Mann aus Berge befuhr mit seinem Audi A6 die Menslager Straße in Richtung Menslage, als unvermittelt ein Reh auf seine Fahrbahn trat. Der Mann versuchte dem Wildtier auszuweichen, dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und Buschwerk, bevor er gegen eine Hauswand prallte und sich anschließend noch überschlug. Der Mann war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von den Hausbewohnern noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte befreit werden, er wurde leicht verletzt. Die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug und der Hauswand entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Menslager Straße voll gesperrt.

