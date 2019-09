Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßliche Fahrraddiebe in Lünen festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1121

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht auf den heutigen Freitag (27. September) zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Lünen festnehmen.

Demnach hörte der Mann gegen 2.50 Uhr verdächtige Geräusche in einer Garage in der Friedenstraße. Er ging raus um nachzusehen und erkannte dabei zwei Jugendliche in der Garage. Einer hatte sich bereits ein darin stehendes Fahrrad gegriffen. Geistesgegenwärtig hielt er die Tür zu und rief den Polizeinotruf.

Wenig später trafen die Beamten ein und konnten einen 17-jährigen Lüner festnehmen. Der zweite Verdächtige flüchtete derweil über ein Fenster, konnte jedoch auf seiner Flucht in Höhe der Parkstraße ebenfalls festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 16-Jährigen, ebenfalls aus Lünen.

Die Polizisten nahmen die beiden Jugendlichen mit zur Wache. Hier mussten sie mitten in der Nacht von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

