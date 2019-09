Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger nach Raub auf Tankstelle festgenommen - U-Haft

Dortmund (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle am Westfalendamm im Juli (siehe Pressemitteilung Nr. 0823) hat die Polizei am Montag (23.9.) einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 17-jährige Dortmunder befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4328870

Die weiteren Ermittlungen haben nun auch zum Gegenstand, ob ein Zusammenhang mit einer weiteren Tat knapp drei Wochen zuvor in derselben Tankstelle besteht.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4314937

