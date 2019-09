Polizei Dortmund

POL-DO: Gartenlaube in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Dienstag (24. September) zwischen 15 und 16 Uhr ist an der Tiefe Straße am Borsigplatz eine Gartenlaube vollständig ausgebrannt.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Insbesondere sucht die Polizei eine Zeugin, die vor Ort Angaben zur Gartenlaube machen konnte. Konkret gab sie vor Ort an, dass die Gartenlaube durch obdachlose zur Nächtigung genutzt würde. Noch bevor ihre Personalien bekannt waren, entfernte sich die Zeugin.

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

