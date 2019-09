Polizei Dortmund

POL-DO: Achtjähriges Mädchen von Auto angefahren

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1115

Ein achtjähriges Mädchen ist am Dienstagnachmittag (24. September) auf der Straße Am Westheck von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden.

Gegen 16.10 Uhr war den ersten Zeugenangaben zufolge eine 57-jährige Dortmunderin mit ihrem Auto in Richtung Norden unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 84 wollte die Achtjährige an einer Querungshilfe die Straße überqueren. Die Autofahrerin sah das von rechts kommende Mädchen offenbar zu spät. Es kam zum Zusammenprall.

Ein Rettungswagen brachte die junge Dortmunderin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

