Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Osnabrück (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstagvormittag bis Freitagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Herderstraße ein. Mit einem Hebelwerkzeug wurde zunächst die Hauseingangtür gewaltsam geöffnet. Dann wurde eine Wohnung zum Ziel, dort wurde Schmuck entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Herderstraße aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3203 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell