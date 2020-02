Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte

Holzhausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Georgsmarienhütte (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten am Samstag in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr ein Fenster an einem Einfamilienhaus an der Straße Dütefeld auf. Zuvor waren sie an der Terrassentür gescheitert. Im Haus wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt, zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Das Einstiegsfenster wurde auch für die Flucht genutzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

