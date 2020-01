Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim: Bewegungsmelder mit Tennisschläger abgeschlagen... Hinweise zur Sachbeschädigung an die Polizei

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit einem Tennisschläger, den die Unbekannten auch zurückließen, schlugen sie in der Nacht zum Dienstag die beiden Bewegungsmelder an dem Gebäude der Evangelischen Kindertagesstätte in der Straße "Am Kronenburger Hof'" ab. Die Lampen sind im Zugangsbereich zu den Kellerräumen - erreichbar von der Rathausstraße - angebracht und somit für Jedermann frei zugänglich.

Das Gebäude selbst verließ die Leiterin am Montagabend kurz nach 19 Uhr; am nächsten Morgen stellte eine Angestellte den Schaden fest und verständigte die Polizei.

In welcher Höhe Schaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt.

Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten Zeugen, sich unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell