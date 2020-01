POL-MA: Heidelberg: 11.000 Euro Schaden bei Unfall

Polizeipräsidium Mannheim

Zu einem Verkehrsunfall, der eine Leichtverletzte und Schaden von 11.000 Euro zur Folge hatte, kam es am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr auf der Vangeworstraße/B 37 - Höhe Karl-Metz-Straße. Ein 59-jähriger Mitsubishi-Fahrer achtete kurz vor der Einmündung in die B 37 nicht ausreichend auf den Verkehr und fuhr auf einen an der roten Ampel haltenden VW Golf einer aus Baden-Baden stammenden Frau auf. Ihr Auto prallte zudem auf einen davorstehenden Peugeot, so dass an allen drei beteiligten Autos beträchtlicher Schaden entstand.

Den nicht mehr fahrbereiten Mitsubishi des Verursachers transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Die VW-Fahrerin wurde vorsorglich in einem Heidelberger Krankenhaus behandelt.

