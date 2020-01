Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Mitfahrerin bei Unfall auf der B 39 leicht verletzt - Schaden über 10.000 Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nicht mehr fahrbereit war der Mitsubishi Space Star eines aus Kirchardt stammenden Mannes nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der B 39.

Der Mann war in Richtung Kirchardt gefahren, als der Wagen plötzlich auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Bei seinem Versuch gegenzulenken, kollidierte er jedoch mit dem Bordstein und rutschte anschließend die Böschung hinunter. Eine 18-jährige Mitfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung in einem Sinsheimer Krankenhaus weiterbehandelt. Das Auto, an dem Schaden von über 10.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

