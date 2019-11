POL-MR: Unfallflucht - Anonymer Zeuge bitte melden;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg: Bereits am Freitag, 11. Oktober fuhr ein Autofahrer zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr in der August-Rohde-Straße gegen den Außenspiegel eines silberfarbenen Toyota Yaris und verursachte einen Schaden von 300 Euro. Die Polizei sucht nun nach einem anonymen Hinweisgeber, der an dem Yaris einen Zettel mit dem Hinweis auf den mutmaßlichen Verursacher hinterließ. Der Zeuge wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

