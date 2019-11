Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schmuck aufgefunden- Eigentümer gesucht;

Schmuck aufgefunden- Eigentümer gesucht

Marburg/L 3125: Nach dem Fund einer Kassette samt Schmuckstücken sucht die Kriminalpolizei nach den Eigentümern der Gegenstände. Ein Pilzsammler fand die Kassette bereits am Mittwochnachmittag, 23. Oktober in einem Waldstück an der Landesstraße 3125 zwischen Marburg und dem Ebsdorfergrund. Die Gegenstände konnten bisher keiner Straftat zugeordnet werden. Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Zeugen nähere Angaben zur Herkunft der sichergestellten Schmuckstücke machen können. Sämtliche Gegenstände können auf der Homepage der Polizei über den Kurzlink https://k.polizei.hessen.de/373355765 eingesehen werden. Ein Foto zur Pressemeldung steht zusätzlich als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) bereit.

Zeugen und/oder Eigentümer wenden sich bitte das Fachkommissariat 21 der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

