POL-MR: Auto überschlägt sich - Hilfeleistung hält sich in Grenzen;Reisebus angezapft;

Auto überschlägt sich - Hilfeleistung hält sich in Grenzen;Reisebus angezapft;

Marburg-Biedenkopf

Auto überschlägt sich - Hilfeleistung hält sich in Grenzen

Dautphetal/ B 62: Zivilcourage, also das Handeln eines jeden Bürgers, ist eigentlich ein substanzieller Bestandteil der Gesellschaft, des Gemeinwesens. Jeder kann in Not geraten und dann auf Hilfe von Dritten angewiesen sein. Ein Unfall am Montagmorgen, 4. November auf der Bundesstraße 62 hinterlässt allerdings einen leicht bitteren Beigeschmack. Bis auf einen Ersthelfer stoppte in der akuten Phase niemand auf der stark befahrenen Bundesstraße und bot seine Hilfe an. Ein 19-Jähriger war um 7.15 Uhr mit seinem Toyota Aygo von der Carlshütte kommend in Richtung Friedensdorf unterwegs. Der junge Mann verlor in einer langgezogenen Rechtskurve auf nassem Asphalt die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in einen kleinen Graben und prallte gegen einen Baumstumpf. Im Anschluss überschlug sich der Wagen und kam letztendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei Eintreffen eines Ersthelfers war der junge Fahrer noch in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Letztendlich konnte er sich leicht verletzt selbständig befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn mit leichten Verletzungen in die Uni-Klinik. An dem Toyota entstand ein Schaden von 5000 Euro. Ein Foto von der Unfallstelle steht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) zur Verfügung.

Reisebus angezapft

Neustadt: Dieseldiebe schlugen zwischen Freitag, 1. November, 16.15 Uhr und Samstag, 2. November, 3.40 Uhr in der Wasenberger Straße zu. Die Unbekannten zapften zirka 150 Liter aus dem Tank des abgestellten Reisebusses und verursachten so einen Schaden von knapp 190 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

