POL-MR: Zwei Personen landen im Gewahrsam - Polizisten beleidigt; Straftaten an der Schule; Absperrmaterial gestohlen - Polizei sucht Zeugen; Blauer VW Bus beschädigt; Spiegelschaden an fünf Autos

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zwei Personen landen im Gewahrsam - Polizisten werden übel beleidigt

Marburg: Zwei aggressive, alkoholisierte Männer beschäftigen am Montagabend, 4. November, die Polizei in der Marburger Innenstadt. Gegen 19.40 Uhr wurde in der Neue Kasseler Straße ein Mann gemeldet, der sich unberechtigt in dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aufhalten würde. Der 50-Jährige ließ sich von den polizeilichen Weisungen vor Ort nicht beindrucken. Letztendlich mussten die Ordnungshüter dem Unwilligen Handschellen anlegen. Im Anschluss wurde der rabiate Mann in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle beleidigte der Marburger die Beamten auf das Übelste. Um 22.30 Uhr folgte der nächste Einsatz in der Frankfurter Straße. Hier meldete ein Zeuge einen Randalierer in einem Mehrfamilienhaus. Der leicht bekleidete und uneinsichtige 27-Jährige begrüßte die Beamten im Treppenhaus mit heftigen verbalen Entgleisungen. Auch er musste aufgrund der Gesamtumstände über Nacht in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten prüfen derzeit, ob der junge Mann kurz zuvor vor dem Haus auch gegen einen geparkten Wagen getreten hat. Bei Eintreffen der Polizei war das ansonsten unbekannte Fahrzeug allerdings nicht mehr vor Ort. Sollte der Halter im Nachgang einen Schaden feststellen, wird dieser gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Jürgen Schlick

Stadtallendorf - Straftaten an der Schule

Nach den Spuren fand in der Nacht zum Samstag, 02. November, auf dem Schulhof der Georg-Büchner-Schule (Am Lohpfad) ein Saufgelage statt. Im weiteren Verlauf des Abends trat einer der Beteiligten die Scheibe der Eingangstür zum Schulkiosk ein. Nach bisherigem Wissen betraten anschließend mehrere Personen den Geschäftsraum und verließen ihn wieder, offenbar ohne etwas zu stehlen. Wer hat in der Nacht, insbesondere gegen 01 Uhr, Personen auf dem Schulgelände gesehen und kann diese beschreiben oder Hinweise geben, die zu ihrer Identifizierung führen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Langenstein - Absperrmaterial gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Insgesamt fehlen acht jeweils drei Meter lange Absperrbaken ohne und drei weitere mit Beleuchtung. Die Verkehrseinrichtungen haben einen Gesamtwert von mindestens 2000 Euro. Für den Abtransport bedurfte es zumindest eines Transporters oder Kleinlasters oder Anhängers. Das Absperrmaterial stand an der Bundesstraße 454 zwischen Kirchhain und Stadtallendorf und diente zur Absicherung eines Leitplankenschadens nach einem Unfall. Der Diebstahl war von Donnerstag auf Freitag, 01. November. Wer hat das Verladen gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrzeug und/oder den verladenden Personen machen? Wo sind seit Freitag solche Warn- und Absperrbaken aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Marburg - Blauer VW Bus beschädigt

Fest stehen bislang lediglich der Tag und die ungefähre Zeit sowie der Schaden am blauen VW-Bus. Der Schaden ist am Radlauf hinten rechts und beläuft sich vermutlich auf mehrere Hundert Euro. Entstanden ist dieser Schaden am Dienstag, 29. Oktober, zwischen 07.30 und 15.45 Uhr. Als mutmaßliche Unfallorte kommen der Teichwiesenweg und die Straße Am Grün in Marburg infrage. Wer hat an einem der beiden Orte ein Fahrmanöver beobachtet, dass möglicherweise mit dem Schaden am VW Bus zusammenhängen könnte und wer kann sachdienliche Angaben dazu machen. Hinweise nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0, entgegen.

Wehrda - Spiegelschaden an fünf Autos

Am Freitagmorgen, 01. November, um 04 Uhr, weckte Krach einen Anwohner in der Wehrdaer Straße. Der Geweckte schaute aus dem Fenster und sah eine einzelne Person, die beschleunigt in Richtung Mengelsgasse davonlief. Er beschrieb diesen Mann als etwa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und mit Basecap. Ob die Person etwas mit den hinterher festgestellten Sachbeschädigungen an insgesamt fünf geparkten Autos zu tun hat, steht indes nicht fest. Ein Schlagen oder Treten des Mannes gegen die Spiegel hat der Zeuge nicht gesehen. An den fünf Autos entstanden jeweils Schäden an den Spiegeln. Wem ist der beschriebene Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Wer hat die Tatausführung beobachtet oder sonstige Feststellungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

