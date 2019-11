Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht nach Parkplatzrempler Fahrraddiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Die Polizeisucht zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits von Donnerstag auf Freitag, 25. Oktober ereignete. Tatort war ein Firmenparkplatz in der Ernst-Giller-Straße Ecke Mauerstraße. Der noch unbekannte Fahrzeugführer beschädigte bei einem Ein- oder Auspark- oder Wende- bzw. sonstigem Rangiermanöver einen grauen VW Passat Kombi. Der Schaden am Kombi ist an der Frontschürze und beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen der Polizei bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wommelshausen - Fahrraddiebstahl

Trotz der Sicherung durch ein Kettenschloss stahl ein Dieb das im Hof eines Hauses in der Rathausstraße abgestellte grün/schwarze Mountainbike Cube Kid 240. Der Diebstahl war von Samstag auf Sonntag, 03. November. Wo tauchte seitdem ein solches, beschriebenes Fahrrad auf? Wer kann Hinweise zum Verbleib des gestohlenen MTB geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell