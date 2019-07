Polizei Bonn

POL-BN: Nach Foto-Fahndung vom 29.07.2019: Tatverdächtiger ermittelt

Bonn (ots)

Die Fahndung nach dem Unbekannten, der am 25.03.2019 auf der Bornheimer Straße in Bonn eine Person geschlagen und ein Auto beschädigt haben soll, kann eingestellt werden. Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos am 29.07.2019 in die Medien hat sich der Tatverdächtige bei der Polizei gemeldet. Damit ist der Grund für die weitere Veröffentlichung des Fahndungsfotos entfallen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

