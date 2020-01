Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; zwei Niederländer mit Kokain am Bahnhof Gronau festgenommen

Kleve - Gronau (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag, 7. Januar 2020 um 17:45 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof in Gronau zwei Niederländer (21 und 23 Jahre) nach erfolgter Einreise aus den Niederlanden in der Regionalbahn 64. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 21-jährigen Mann 269 Gramm Kokain und 12,5 Gramm Marihuana in der Unterhose aufgefunden. Ebenfalls in der Unterhose versteckte der 23-Jährige 248 Gramm Kokain. Die Reisenden wurden vor Ort festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zoll zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Beide Personen befinden sich auf richterlicher Anordnung in Untersuchungshaft.

