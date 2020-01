Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 30-Jährigen am Flughafen Dortmund fest

Dortmund (ots)

Bundespolizisten haben am Morgen (13. Januar) einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann am Flughafen in Dortmund festnehmen können.

Ein 30-jähriger serbischer Staatsangehöriger wollte am Morgen eigentlich aus Belgrad kommend über den Dortmunder Flughafen in das Bundesgebiet einreisen. Bei der Überprüfung seiner Dokumente durch Bundespolizisten stellte sich jedoch heraus, dass der Mann gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Diebstahls und des besonders schweren Fall des Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Der 30-Jährige ist unmittelbar festgenommen worden.

Die Bundespolizei lieferte den Mann in die JVA ein, er hat nun eine Freiheitsstrafe von insgesamt acht Monaten zu verbüßen.

