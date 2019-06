Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Brand, Nachtrag

Westerkappeln (ots)

Ein Brandermittler der Polizei hat die Brandstelle heute (19.06.) untersucht. Nach Auswertung der Spuren muss davon ausgegangen werden, dass ein technischer Defekt in der Elektroinstallation für die Brandentstehung ursächlich war. Die Brandstelle ist von der Staatsanwaltschaft Münster freigegeben worden.

Wiederholung der Pressemeldung vom 18.06.2019, 13:22 Uhr Am Dienstagvormittag (18.06.), gegen 09.20 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zum Brand einer Scheune eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes am "Sendesch" gerufen worden. Die etwa 10 mal 20 Meter große Scheune brannte vollständig aus. Zudem wurden drei neben der Scheune stehende nicht zugelassene Pkw (ältere Modelle) durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der 68-jährige Geschädigte, er hatte den Brand entdeckt, zog sich eine leichte Brandverletzung zu. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

