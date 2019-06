Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Leeden, Brand, Nachtrag

Tecklenburg (ots)

Die Brandstelle ist heute (19.06.) von einem Brandermittler der Polizei untersucht worden. Aufgrund der vorgefundenen Brandspuren muss davon ausgegangen werden, dass am gestrigen Tage an der Schwimmhalle ausgeführte Dachdeckerarbeiten für die Entstehung des Brandes ursächlich waren. Die Brandstelle ist von der Staatsanwaltschaft Münster freigegeben worden.

Wiederholung der Pressemeldung vom 19.06.2019, 08:19 Uhr Am Dienstagnachmittag (18.06.), gegen 15.50 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei nach Leeden zum Resort "Regenbogencamp Tecklenburg" gerufen worden. Das etwa 10 x 20 Meter große Hallen-Schwimmbad des Campingplatzes brannte. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Während der Löscharbeiten war die Grafenstraße in beide Richtungen gesperrt.

