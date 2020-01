Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sachbeschädigung in Haltern am See, Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Haltern am See (ots)

Eine größere Tätergruppe hat am vergangenen Samstag (11. Januar) in Haltern am See zwei Züge großflächig mit Lackfarbe besprüht. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 2.30 Uhr wurde die Bundespolizei am vergangenen Samstag darüber informiert, dass eine größere Personengruppe zwei Züge in der DB-Abstellgruppe in Haltern am See mit Farbe besprüht habe. Als Streifen der Bundes- und Landespolizei an der Örtlichkeit eintrafen teilte ihnen ein Mitarbeiter der DB mit, dass er gerade auf dem Weg zum Führerstand der Bahn gewesen sei, als er starken Farbgeruch wahrnahm. Kurz darauf bemerkte er etwa 12-15 Personen, die zwei Züge in der Abstellgruppe besprühten. Er habe dann unmittelbar mit seinem Handy den Notruf der Polizei wählen wollen, als ein Mann im Alter von etwa 30 Jahren von hinten an ihn herantrat. Dieser habe dem DB-Mitarbeiter das Telefon aus der Hand gerissen und gesagt "du rufst niemanden an". Kurz darauf flüchtete die gesamte Gruppe in Richtung Halterner Innenstadt. Das Handy bekam der Zugführer vorher zurück. Einsatzkräfte konnten später im Bereich des Tatortes zahlreiche Sprühdosen und sieben Colakisten sicherstellen. Insgesamt wurde durch die Personengruppe eine Fläche von etwa 250qm besprüht.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise. Wer hat in der besagten Nacht im Bereich der Abstellgruppe (Roost-Warendin-Platz 1) oder im Umfeld bzw. im Stadtgebiet Haltern am See verdächtige Personen gesehen? Ein besonderes Merkmal könnten die später sichergestellten Getränkekisten sein. Hinweise nehmen wir unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 entgegen.

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell