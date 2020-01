Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Automaten in Gaststätte aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstag, gegen 2:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Alten Frankfurter Straße, in Höhe der Haltestelle "Haus Waldhof", in eine Gaststätte ein. Die Unbekannten hatten sich über den Hintereingang Zugang zur Gaststätte verschafft und im Innenraum gewaltsam mehrere Automaten aufgebrochen. Aus diesen entwendeten sie eine noch unbekannte Menge an Bargeld und ließen bei ihrer Flucht noch eine braune Umhängetasche mit mehreren hundert Euro mitgehen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Waldhof unter Tel.: 0621/76254-0 oder dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

