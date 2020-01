Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen suchen die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr in der Scheffelstraße/Heinrich-Heine-Straße ereignet hat. Ein bislang nicht ermittelter Fahrer eines City-Bikes wie auch eine Kia-Fahrerin befuhren die Scheffelstraße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kreuzte der ca. 16 - 17 Jahre alte Radfahrer die Fahrspur der Autofahrerin und zog auf den Gehweg der Scheffelstraße.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Autofahrerin aus und führte zudem eine Vollbremsung durch. In der Folge kam es noch zum Zusammenprall mit einem VW, so dass an beiden Autos Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Der Radfahrer kümmerte sich jedoch nicht weiter um den Unfall und entfernte sich.

Nach Angaben der Kia-Fahrerin trug der junge Mann eine rot-weiße Jacke und war mit einem schwarzen City-Bike unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall bzw. dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

