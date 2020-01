Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall auf Gehweg

Bückeburg (ots)

(ma)

Verbotswidrig hat gestern Abend gg. 17.15 Uhr ein 27jähriger Hamelner mit einem verkehrsunsicheren Damenrad den Gehweg auf der Langen Straße in Bückeburg in Fahrtrichtung Fußgängerzone befahren. In Höhe des dortigen Taxistandes fuhr der Radfahrer einem 80jährigen Fußgänger von hinten kommend in den Rücken, so dass dieser stürzte und sich leicht am Rücken und an der Hand verletzte.

Der Radfahrer der nach polizeilichen Ermittlungen unter Alkoholeinfluss (1,39 Promille) und unter Drogeneinfluss stand, wurde von einem Passanten festgehalten, weil dieser glaubte, dass sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernen wollte.

Die Vorderradbremsen an dem Damenrad waren nach Überprüfung durch die Polizeibeamten nachweislich nicht funktionstüchtig.

Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung des Hamelners eine geringe Menge Marihuana unter seiner Jacke.

Zudem stellte sich heraus, dass der aus Bückeburg stammende Hamelner wegen mehrere Eigentumsdelikte von den Staatsanwaltschaften aus Hannover und Bückeburg gesucht wurde.

Der 27jährige musste die Beamten für Folgeermittlungen auf die Wache begleiten, wo ihm u.a. eine Blutprobe entnommen wurde.

Das aufgefundene Marihuana wurde beschlagnahmt.

Es wurden Strafverfahren wegen des Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gg. das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

