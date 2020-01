Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrer eines dunklen Transporters gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Polizei Bückeburg sucht den Fahrer eines dunklen/schwarzen Transporters, der am Fr., 27.12.19, gg. 16.30 Uhr, an einem Verkehrsunfall auf der Meinser Straße in Bückeburg/Meinsen beteiligt war.

Der schwarze Transporter ohne Aufschrift ist an diesem Tage rechts an dem linksabbiegenden grünen Kleinkraftrad vorbeigefahren, was dazu führte, dass der Fahrer des Rollers, ein 17jähriger Bückeburger, zu Fall kam und sich leicht verletzte. Das Krad des Gestürzten wurde beschädigt.

Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob es zwischen beiden Fahrzeugen zu einer Berührung gekommen ist.

Zeugen des Verkehrsunfalls können sich bei der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, melden.

