Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191223 - 1306 Frankfurt-Ginnheim: Aufbruchsversuch mit Flex scheitert

Frankfurt (ots)

(ker) In der vergangenen Nacht versuchte sich ein Jugendlicher vergeblich daran, einen Zigarettenautomaten mit einer Flex zu öffnen. Ein Zeuge konnte ihn beobachten und es folgte die Festnahme.

Heute Nacht (23.12.2019) gegen 02:45 Uhr konnte ein Zeuge zunächst laute Schläge in der Rudolf-Presber-Straße vernehmen. Kurz darauf sah der Mitteiler eine dunkel gekleidete Person mit einer Flex, wie diese sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Da das Vorhaben, den Automaten gewaltsam zu öffnen, offensichtlich nicht gelang und aufgrund des Lärms auch nicht unbemerkt blieb, ergriff der nachtaktive Aufbrecher die Flucht. Durch die zwischenzeitlich von dem Zeugen verständigte Polizei konnte jedoch ein 17-jähriger Verdächtiger unweit nach kurzer Flucht festgenommen werden. Die Beamten fanden auch die Flex, welche der Flüchtige zuvor noch erfolglos versuchte, von sich zu werfen. Der noch minderjährige Verdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen an seine Mutter übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell