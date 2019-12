Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191223 - 1305 Frankfurt-Riederwald: Mit Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Gemäß den Angaben eines 20-jährigen Mannes aus Neu-Isenburg befand sich dieser am Sonntag, den 22. Dezember 2019, gegen 18.30 Uhr, in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Schäfflestraße im Stadtteil Riederwald. Dort sei er von drei ihm unbekannten Männern angesprochen worden. Plötzlich habe einer der Täter ein Messer gezogen und nach ihm gestochen. Der 20-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung im Bauchbereich. Der 20-Jährige begab sich daraufhin zur Haltestelle und stieg in die U-Bahn ein. Zusammen mit anderen Fahrgästen, die auf seine Verletzung aufmerksam geworden waren, stieg er an der Haltestelle Konstablerwache aus und brach dort zusammen. Durch besagte Zeugen wurden der Rettungswagen und die Polizei informiert. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Zu den drei Tätern gab der Geschädigte an, dass diese schwarz gekleidet und 20-25 Jahre alt gewesen seien. Einer trug eine Jacke mit Kapuze mit Fellbesatz.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069-75551199 zu melden.

