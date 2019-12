Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: "Rechts vor Links"-Regelung missachtet - 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verletzt wurde am Mittwoch gegen 7.45 Uhr ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Unfall an der Kreuzung Boschstraße/Wasserturmstraße. Der Fahrer einer Yamaha war auf der Wasserturmstraße unterwegs, als es zum Zusammenprall von links aus der Boschstraße einbiegenden 32-jährigen Autofahrerin kam. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Heidelberg eingeliefert. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 6.000 Euro.

